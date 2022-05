Babenhausen

vor 4 Min.

Ende für Wiethaler: Jetzt schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger

Plus Das Ende des Traditionsgeschäfts Wiethaler in Babenhausen ist gekommen. Eine Online-Auktion startet, um restliche Waren unter die Leute zu bringen. Und danach?

Von Sabrina Karrer

In den kommenden Tagen können sich Erwachsene auf Schatzsuche begeben: Das Traditionsgeschäft Wiethaler in Babenhausen - 112 Jahre alt - bietet zum letzten Mal seine Waren an. Was im Sortiment ist? Thomas Wiethaler sagt: "Alles für Haus und Hof". Aber das ist nur eine unzureichende Beschreibung. Es gibt im Grunde nichts, was es in seinem Laden nicht gibt: Mistgabeln, Retro-Radio, Hasenstall, Gläser-Set, Schlitten, Rohre, Zäune, Schrauben in verschiedensten Ausführungen, Rollschuhe von anno dazumal. Die Liste ließe sich ohne Weiteres verlängern. Immerhin schätzte Wiethaler vor drei Jahren, als unsere Redaktion schon einmal zu Besuch war, die Stückzahl der Waren auf rund 90.000. Einiges hat er inzwischen veräußert bei Abverkäufen. Der Rest soll jetzt unter die Leute gebracht werden - durch eine Online-Auktion.

