Entscheidung über den Schandfleck in Babenhausen ist gefallen

Lokal Seit Jahren steht das Geschäftshaus in der Stadtgasse leer. Nun sollen hier insgesamt zehn Wohnungen entstehen. Über die Art des Umbaus ist der Marktrat uneins.

Das seit Jahren leer stehende ehemalige Geschäftshaus in der Stadtgasse 20 wird einer neuen Nutzung zugeführt. Nach An- und Umbau sollen insgesamt zehn Wohnungen entstehen. Dem geplanten Flachdach stand der Marktrat anfangs noch kritisch gegenüber und vertagte die Entscheidung. Zunächst sollte geklärt werden, ob der Bauwerber als Kompromiss auch ein Satteldach wählen würde.