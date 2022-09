Er kümmert sich auch mit 81 Jahren noch um alte und hilfsbedürftige Menschen

Lokal Wenn es um das Wohlergehen hilfsbedürftiger Menschen geht, ist Manfred Lingens nichts zu viel. Jetzt erhält der Babenhauser eine ganz besondere Auszeichnung.

Wenn es um das Wohlergehen alter, einsamer und hilfsbedürftiger Menschen geht, ist Manfred Lingens nichts zu viel. Seit Jahren organisiert und koordiniert der Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu und des Vereins "Bürger unterstützen Senioren" (BuS) nicht nur die Einsätze ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, sondern packt auch selbst mit an. Ob als Chauffeur, Einkaufsbegleiter oder im Haushalt – wenn er gebraucht wird, ist er da. Für sein langjähriges Engagement in der Seniorenarbeit ist Lingens jetzt mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.