Erfolgreiche Kinder und Jugendliche beim Reitverein Babenhausen

Groß war die Freude bei den 33 Kindern und Jugendlichen des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins Babenhausen als sie am vergangenen Wochenende endlich ihre Urkunden für den bestandenen Basispass bzw. das Reitabzeichen in Händen halten konnten. An mehreren Nachmittagen wurden sie von Ausbilderin Annegret Micheler und ihrem Helferteam auf die verschiedenen Prüfungen vorbereitet.

Das Reitabzeichen erfolgreich bestanden haben (vorn von links): Emily Drosihn, Leonie Gebs, Leticia Unglert, Antonia Horber, Melanie Erl und Verena Singer. Hinten von links: Larissa Umgelter, Ausbilderin Annegret Micheler, Barbara Grenzstein, Finia Foddis, Felix Beck, Laura Foddis, Lena Miller und Nina Miller. Foto: Susanna Oberdorfer-Bögel

Während beim Basispass Sachwissen rund ums Pferd im Vordergrund stand, mussten sich die Teilnehmer des Reitabzeichens auch im Springreiten und der Dressur messen. Micheler zeigte sich erfreut, dass auch Jugendliche vom befreundeten Reitverein Illertissen an den Start gegangen waren. Die Prüfer Michaela Beer und Ulrich Maximilian Probst waren in Anbetracht der Leistungen der Kinder und Jugendlichen rundum zufrieden, schließlich hatten alle Prüflinge bestanden.

