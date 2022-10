Babenhausen

17:30 Uhr

Babenhausen erinnert an den berühmten Dirigenten Eugen Jochum

Eine Bronzebüste erinnert in der "Kultur-Werkstatt Jochum" in Babenhausen an Eugen Jochum.

Plus Eugen Jochum machte international als Musiker Karriere. Der Babenhauser wäre heuer 120 Jahre alt geworden. Der Historische Verein widmet ihm eine Ausstellung.

Von Dieter Spindler

Der am 1. November 1902 geborene Lehrersohn Eugen Jochum ist mit seinen drei Geschwistern (Otto, Mathilde und Georg Ludwig) im Alten Schulhaus in der Schulstraße und, wie er selbst sagte, auch auf der Orgelempore von St. Andreas aufgewachsen. Nach Schulbesuch in Babenhausen und Augsburg sowie Musikstudium in München bei bedeutenden Lehrern begann er bald seine musikalische Karriere. In diesem Jahr würde Eugen Jochum seinen 120. Geburtstag feiern.

