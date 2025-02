Erneuter Einbruch in Babenhausen: Täter dringen in ein Bürogebäude ein und stehlen Geld

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche ist in der Nacht auf Donnerstag in ein Gebäude in Babenhausen eingebrochen worden. Wie die Kriminalpolizei Memmingen mitteilt, schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 2.15 Uhr, eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Firmengebäudes in der Bahnhofstraße ein.

Im Innenraum brachen sie eine Bürotür gewaltsam auf und durchsuchten den Gebäudetrakt. Danach flüchteten sie unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Einbrecher einen geringen Geldbetrag. Der Schaden am Fenster und an der Bürotür wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zwei Einbrüche in Babenhausen: Polizei Memmingen ermittelt

Wenige Tage zuvor brachen Unbekannte in ein Fabrikgebäude in der Frundsbergstraße in Babenhausen ein. Sie stahlen Werkzeuge im niedrigen fünfstelligen Bereich, die sie vermutlich mithilfe einer Schubkarre zu ihrem Fluchtfahrzeug transportierten. Da sich die Vorgehensweise bei den Einbrüchen unterscheidet, gehen die Ermittlerinnen und Ermittler derzeit nicht davon aus, dass es sich um die gleichen Täter handelt. Das erklärt ein Sprecher der Memminger Kriminalpolizei auf Nachfrage der Redaktion. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, sollen die Ermittlungen zeigen. Hinweise nimmt die Polizei Memmingen unter 08331/1000 entgegen. (AZ)