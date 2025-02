Erstes Turnier im Armdrücken

Icon Vergrößern Hintere Reihe von links: Johannes Plattner, Robin Holl, Ellen Förg, Helen Bumann, Patrick Dietrich, Tobias Nägele, Florian Schrapp, Linus Hamann Vorne von links: Julia Krieger, Matthias Ströhm, Paul Förg, Karl Waibel, Noah Pröbstl, Sabine Dreher. Foto: Sabine Dreher Icon Schließen Schließen Hintere Reihe von links: Johannes Plattner, Robin Holl, Ellen Förg, Helen Bumann, Patrick Dietrich, Tobias Nägele, Florian Schrapp, Linus Hamann Vorne von links: Julia Krieger, Matthias Ströhm, Paul Förg, Karl Waibel, Noah Pröbstl, Sabine Dreher. Foto: Sabine Dreher

Der Schützenverein, der Heimatverein und die Sägmehl-Bude veranstalteten das erste Turnier im Armdrücken in der Alten Schule in Reichau. Die 54 Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden in verschiedene Gewichtsklassen eingeteilt, dabei starteten Männer und Frauen getrennt voneinander. An einem Profi-Tisch galt es nun, seine Kraft unter lauten Rufen der Zuschauer unter Beweis zu stellen. Moderator war Franz Mensch, Vorstand vom Schützenverein Reichau und ehemaliger Deutscher Meister im Armdrücken. Am Ende freuten sich die Sieger über ihre Urkunde und Getränkegutscheine.

