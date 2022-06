Exhibitionist belästigt Frau in Babenhausen

Mit heruntergelassener Hose hat sich ein bislang unbekannter Mann einer Frau in Babenhausen gezeigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

Ein Exhibitionist hat am Wochenende in Babenhausen eine Frau belästigt. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hat sich Folgendes am Samstagabend zwischen 19.45 und 20 Uhr zugetragen: Die Betroffene war zu Fuß am Gänsberg kurz vor der Kläranlage unterwegs. Als ihr jemand zurief, drehte sie sich um und sah einen Mann mit heruntergelassener Hose, der sein Glied zeigte. Die Frau verließ sofort die Örtlichkeit und erstattete in den Tagen darauf Anzeige.

Der Mann wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, sehr schlank, zierlich, circa 55 Kilogramm schwer und 1,60 Meter groß. Er hatte schwarzes Haar (am Haupt gekräuselt mit Undercut) und trug eine dunkelgraue Jeanshose mit tiefem Ausschnitt, ein dunkelgraues, langärmliges Sweatshirt und weiße Segelturnschuhe. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann etwas zu dem Vorfall oder zum Täter sagen? Hinweise werden unter der Rufnummer 08331/100-0 oder 08333/2280 entgegengenommen. (AZ)