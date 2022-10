Fahrzeug schrammt gegen Friedhofsmauer in Babenhausen: Fahrer flüchtet

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streift entlang der Friedhofsmauer in Babenhausen und beschädigt mehrere Dachziegel. Die Polizei entdeckt rote Lackspuren.

In Babenhausen hat ein unbekanntes Fahrzeug die Friedhofsmauer in der Kirchhaslacher Straße beschädigt. Laut Polizeibericht wurden zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, 15 Dachziegel an der Mauer beschädigt. Die Beamten fanden rote Lackspuren, die vom unfallflüchtigen Wagen stammen. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Memmingen unter den Telefonnummern 08331/1000 oder unter 08333/2280 entgegen. (AZ)