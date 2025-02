Fesselnd, begeisternd, rasant: So war "Die 39 Stufen" im Theater am Espach in Babenhausen

Einen mysteriösen Thriller auf die Bühne zu bringen, ist nicht einfach. Vor allem, weil die Szenen an vielen unterschiedlichen Orten spielen. Für ein Ensemble des Memminger Landestheater Schwaben (LTS) scheint das überhaupt kein Problem. In rasantem Tempo wechseln die vier Akteure in mehr als 30 Rollen und bewältigen nebenbei sogar noch den Bühnenumbau. Mit der rasanten Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ erlebten die Besucherinnen und Besucher im Theater am Espach eine prickelnd spannende und höchst amüsante Verfolgungsjagd, die ununterbrochen fesselte und begeisterte.

