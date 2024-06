Babenhausen

vor 17 Min.

Festnetz-Störung: Hunderte Haushalte in der Region sind derzeit ohne Telefon

Plus In Babenhausen und Umgebung sind nach dem Hochwasser noch über 500 Kundinnen und Kunden der Telekom nicht am Netz. Was das Unternehmen dazu sagt.

Von Stephan Schöttl

Seit dem verheerenden Hochwasser Anfang Juni sind viele Festnetz-Anschlüsse in und um Babenhausen nach wie vor tot. Von mehr als 500 betroffenen Kundinnen und Kunden ist die Rede. Grund für den Ausfall ist, dass die Vermittlungsstelle Babenhausen durch die Fluten schwer beschädigt wurde. Die derzeitigen Wetterbedingungen, starke Regenfälle und Gewitter machen die ohnehin schon schwierigen Reparaturen nicht einfacher.

Im Rathaus der Marktgemeinde erklärt man auf Anfrage, dass offenbar überwiegend ältere Menschen noch immer nicht telefonieren können. Bürgerinnen und Bürger, die nur einen einfachen Telefonanschluss ohne zusätzliche Internetverbindung haben. Gerade Senioren sind allerdings oft viel mehr abhängig vom Festnetz-Anschluss als jüngere Menschen, um in Notfällen reagieren und Kontakt zu den Angehörigen halten zu können. Wie lange dieser mangelhafte Zustand noch anhält? So genau kann das niemand sagen. Dem Vernehmen nach wohl mindestens bis September. Die Telekom will sich auf einen konkreten Zeitpunkt aber nicht festnageln lassen und schreibt unserer Redaktion: "Eine zeitliche Einschätzung zum Ende des Festnetzausfalls ist nach aktuellem Stand nicht möglich. Seien Sie jedoch versichert, dass unsere Mitarbeiter vor Ort alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Kabelschäden schnellstmöglich beseitigt werden können. Mitarbeiter aus ganz Bayern unterstützen bei der Entstörung."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen