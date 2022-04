Babenhausen

vor 33 Min.

Investitionen in Babenhausen: Diese Projekte kosten 2022 am meisten

Plus Der Markt Babenhausen befasst sich mit der Haushaltsplanung. Fest steht schon jetzt: 2022 wird teuer. Ohne neue Schulden wird es nicht gehen.

Von Sabrina Karrer

In Babenhausen haben die Haushaltsberatungen begonnen - und klar ist schon jetzt, dass die Marktgemeinde heuer tief in die Tasche greifen muss. Ohne neue Kredite wird es nicht gehen. Dafür wurde im vergangenen Jahr weniger Geld ausgegeben als geplant. Das liegt an Vorhaben, die ursprünglich 2021 umgesetzt werden sollten, letztlich aber verschoben wurden. Für welche Projekte kalkuliert Babenhausen 2022 das meiste Geld ein? Ein erster Blick in die Finanzplanung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

