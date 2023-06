Fitnessstudio darf nun doch Geräte im Außenbereich aufstellen

Plus Im Juni 2022 hatte der Gemeinderat Babenhausen den Bauantrag eines Fitnessstudios abgelehnt. Jetzt schaltet sich das Landratsamt ein – und kippt den Beschluss.

Unter der Bedingung, dass entsprechend der örtlichen Stellplatzsatzung ausreichend Parkplätze geschaffen werden, hat der Marktrat beim zweiten Anlauf dem Bauantrag zur Errichtung eines Außenfitnessbereiches mit Geräten an der Krumbacher Straße zugestimmt. Außerdem muss der Nachbarschutz gewahrt werden. Der Beschluss fiel gegen eine Stimme.

Bei einer Ortseinsicht war Mitarbeitern des Landratsamtes aufgefallen, dass der ausgestattete Outdoor-Trainingsbereich auf der Nordseite des Gebäudes ohne den notwendigen Antrag errichtet worden war. Dieser wurde dann nachträglich eingereicht. Das betreffende Gelände ist im Flächennutzungsplan als Mischgebiet vorgesehen. Bei einem Ortstermin mit der Feuerwehr stellte sich aber heraus, dass der Rettungsweg auf der Nordseite des Hauses durch die aufgestellten Trainingsgeräte schwer beeinträchtigt und keine Aufstellfläche für die Feuerwehr sowie deren Drehleiter vorhanden ist. Da außerdem acht Stellplätze weggefallen sind, hatte der Marktrat dem bereits verwirklichten Vorhaben bei seiner Sitzung im Juni 2022 das Einverständnis verweigert.