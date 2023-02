Flexibus im Bereich Babenhausen und Boos benötigt mehr Zuschuss

Plus Noch immer nutzen deutlich weniger Menschen als geplant den Rufbus in Babenhausen und Boos. Das hat auch Auswirkungen auf die Finanzierung des Projektes.

Vor etwas mehr als drei Jahren hat der Flexibus im Knotenbereich Babenhausen-Boos seinen Dienst aufgenommen. Doch schon jetzt kämpft man bei dem Rufbus mit niedrigen Fahrgastzahlen und folglich auch mit den Einnahmen. Jetzt hat sich die Flexibus KG an die Marktgemeinde Babenhausen und den Kreis Unterallgäu gewandt mit dem Wunsch, für das Projekt mehr Geld zuzuschießen.