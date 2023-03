Babenhausen

Folgt Lidl auf Liedel? In Babenhausen soll ein neuer Supermarkt entstehen

Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtner Liedel will ein Lebensmitteldiscounter eine Filiale in Babenhausen errichten.

Plus In Babenhausen will sich an der Krumbacher Straße ein Lebensmittelmarkt niederlassen. Erst vor Kurzem hat an dieser Stelle ein Traditionsgeschäft geschlossen.

Am Palmsonntag hat das Geschäft zum Markttag noch ein letztes Mal geöffnet. Im Februar ist in Babenhausen mit der Schließung von Blumen Liedel eine mehr als 80 Jahre lange Familientradition zu Ende gegangen. Nun wird bei einem Hof- und Geschäftsflohmarkt jede Menge Zubehör verscherbelt. Gefäße, Töpfe und Deko. Viel Werkzeug, Möbel, Geschirr und Krimskrams. Während die einen damit endgültig einen Schlussstrich ziehen, planen andere bereits die Zukunft des Gärtnereigeländes an der Krumbacher Straße. Bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats ging es um den Antrag zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes an dieser Stelle. An dieser Stelle war bereits Wohnbebauung geplant Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich um den Discounter Lidl handeln, der Interesse bekundet hat, in Babenhausen eine Filiale zu errichten. Folgt demnach am oberen Markt bald Lidl auf Liedel? Geplant ist ein Ladengeschäft mit einer Verkaufsfläche von fast 1170 Quadratmetern. Gebaut werden soll auf dem hinteren Teil des Geländes, das mittlerweile brachliegt. Auch die früheren Geschäftsräume im vorderen Teil sollen weichen, in diesem Bereich sind Zufahrt und Parkplätze vorgesehen. Der Bauwerber, erklärte Bürgermeister Otto Göppel, habe bereits zugesagt, dass die Parkplätze auch öffentlich nutzbar sein werden. Insbesondere für Besucher des Friedhofs, der direkt an das Grundstück grenzt. Ab einer Größe von 800 Quadratmetern spricht man von einem großflächigen Einzelhandelsbetrieb. Ein solcher wiederum ist ausschließlich in einem Sondergebiet zulässig. Sollte das Bauvorhaben verwirklicht werden, setzt das die Änderung und Erweiterung des bestehenden Bebauungsplans "B6-Ost III" voraus. Der Marktgemeinderat kann sich das durchaus vorstellen. Zumal über dieses Gelände schon einmal ausführlich im Rat diskutiert worden war. Denn zunächst war dort Wohnbebauung vorgesehen. Laut Bürgermeister Otto Göppel hat der Investor, ein Bauunternehmen aus dem Unterallgäu, inzwischen allerdings kein Interesse mehr an dem Projekt. Unter anderem, weil die Nachfrage nach Einliegerwohnungen zurückgegangen ist. Im Marktgemeinderat gibt es viel Zuspruch für die Pläne Im Gremium gab es viel Zuspruch für die Pläne des Lebensmittelmarktes. Christian Pfeifer etwa meinte: "Wir wünschen uns dort oben schon seit Jahren eine weitere Einkaufsmöglichkeit." Wichtig waren den Räten aber generell drei Dinge. Zum einen müsse der Blick aufs denkmalgeschützte Fugger'sche Forsthaus gewährleistet sein, das Ensemble mit der Friedhofskapelle dürfe nicht negativ beeinträchtigt werden – und die Neuansiedlung dürfe für den bereits bestehenden Feneberg-Markt, der nur wenige Meter schräg gegenüber ansässig ist, keine wirtschaftlichen Nachteile mit sich bringen. Dieter Miller sagte zudem: "Es ist wichtig, dass zwischen Markt und Friedhof ein Grünbereich eingeplant oder die Fassade des Neubaus entsprechend gestaltet wird." Man sprach von einem "städtebaulich sensiblen Bereich", müsse daher so manches Detail bereits im Bebauungsplan festhalten. Zum Beispiel Regelungen für eine mögliche Leuchtreklame an der Zufahrt zum Gelände.

