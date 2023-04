Frau fährt ohne Führerschein Auto: Ehemann erhält auch eine Anzeige

Bei einer Polizeikontrolle in Babenhausen stellt sich heraus, dass eine Autofahrerin Alkohol getrunken hatte und gar keinen Führerschein besitzt.

Dieser Vorfall hat nicht nur für die Frau am Steuer Konsequenzen, sondern auch für ihren Ehemann: Gegen 0.30 Uhr hat die Polizei am Ostersonntag in Babenhausen eine 58 Jahre alte Autofahrerin und ihren Ehemann als Beifahrer kontrolliert.

Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Alkoholtest zuerst einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Anschließend stellten die Beamten fest, dass die Frau gar keine Fahrerlaubnis besaß. Da ihr Ehemann der Halter des Wagens ist, wird auch gegen ihn eine Anzeige erstellt, nämlich wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)