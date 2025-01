Freiheit, Verrat und Intrigen: „Don Karlos“ begeistert in Babenhausen

Eine große Tafel samt Projektor, eine historische Landkarte sowie Stühle und Tische verwandeln die Bühne des Theaters am Espach in ein Klassenzimmer. Doch die Optik täuscht. Während des Deutsch-Unterrichts schlüpfen Schülerinnen und Schüler mit gelben Reclam-Textbüchlein, Lehrer, Schulrat und sogar der Hausmeister in die wesentlichen Rollen von Friedrich Schillers Freiheitsdrama „Don Karlos.“ Mit kraftvollen Texten und der gewaltigen Sprachkunst des Klassikers entführen Akteure des Landestheaters Schwaben (LTS) in die höfischen Räume eines spanischen Königspalasts des 16. Jahrhunderts.

