„Frisch gestrichen“ spielt zum Ausklang der Babenhauser Kulturtage

Plus Mit Oldies und Filmmusik des jungen Streichorchesters aus Mindelheim geht die Konzertreihe unter freiem Himmel zu Ende.

Von Claudia Bader

Diesen lauen Sommerabend verbrachte man am liebsten unter freiem Himmel. Wer sich trotzdem dafür entschied, das Konzert von „Frisch gestrichen“ im Theater am Espach zu besuchen, hat dies sicher nicht bereut – im Gegenteil. Unter dem Motto „Oldies und Filmmusik“ servierte das junge Streichorchester aus Mindelheim ein kontrastreiches und spannendes Programm, bei dem ein Höhepunkt den nächsten jagte. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnten sich zurücklehnen, entspannen und beliebte sowie immer wieder gern gehörte Melodien genießen.

Bereits die zur Eröffnung präsentierte Melodie „Bastians Flug“ aus dem Film „Die unendliche Geschichte“ ließ erkennen, mit welcher Begeisterung das mit Streichinstrumenten, Klavier und Percussion besetzte Orchester musiziert. Unter souveräner Leitung und Moderation von Nils Schad, Berufsgeiger bei den Münchner Philharmonikern, wurden klangfarbenreiche und pfiffige Arrangements zum Klingen gebracht, die von Barock bis Rock reichten. Oldies wie „Sweet Caroline“ von Neil Diamond, „Love is in the Air“ oder „Wand'rin Star“ luden zum Träumen und Mitsummen ein. Und schon entführten mitreißende Rhythmen in die aufregenden Abenteuer des Filmhelden James Bond sowie der Piraten der Karibik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

