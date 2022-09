Nach zwei Jahren Zwangspause ist die Vorfreude auf den Gallusmarkt riesig

Lokal Am 3. Oktober findet in Babenhausen der beliebte Gallusmarkt statt. Dessen Tradition geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Die Gewerberegion erwartet Tausende Besucher.

Die Erwartungshaltung des Handels ist groß, die Vorfreude aber genauso. Zwei Jahre lang mussten die Babenhauserinnen und Babenhauser auf das bunte Markttreiben im Ortszentrum verzichten. Nun findet der traditionsreiche Gallusmarkt am Montag, 3. Oktober, wieder in den Straßen unterhalb des Fuggerschlosses statt. "Es ist der erste große Markt nach der Corona-Zwangspause", sagt Kay-Uwe Bertram, Vorsitzender der Gewerberegion. Das erfolgreiche Rahmenkonzept der vergangenen Jahre setzt der Verein als Veranstalter mit kleineren Veränderungen fort.