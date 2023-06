Geflüchtete erhalten einen Deutschkurs in Babenhausen

Eine Pädagogin bringt geflüchteten Menschen in Babenhausen die deutsche Sprache bei. Die Initiative dazu kam vom Verein "Menschen begegnen Menschen".

Derzeit steigt die Zahl der geflüchteten Menschen, die in Deutschland ankommen, wieder stark an. Auch dem Unterallgäu weisen die Behörden viele Neuaufnahmen zu. Das Landratsamt Unterallgäu geht davon aus, dass rund 50 Prozent der derzeit im Unterallgäu lebenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach geltendem Recht voraussichtlich in Deutschland bleiben dürfen, weil ihr Asylantrag vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannt wurde. Das Beherrschen der deutschen Sprache ist dabei eine Grundvoraussetzung für eine gelungene Integration, für Ausbildung und Arbeit. Auf Initiative des Vereins "Menschen begegnen Menschen“ ist in Babenhausen deshalb ein neuer Deutschkurs für Geflüchtete gestartet.

Am Sonntag, 4. Juni, fand der erste Termin im Rössle-Saal in Babenhausen statt. Der Kurs wird nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Adi Hösle professionell geleitet von einer ausgebildeten Pädagogin für Deutsch als Fremdsprache, die auch zur Zertifizierung des Kenntnisstands A1 zugelassen sei. Maximal 15 Menschen können teilnehmen, der Kurs erstreckt sich über 100 Einheiten und wird bis Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

Eine Selbstbeteiligung ist Voraussetzung zur Teilnahme

Finanziert wird der Kurs durch den Verein "Menschen begegnen Menschen“ , die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, den Lions Club Babenhausen sowie den katholischen Frauenbund. "Um die Motivation und das Durchhaltevermögen zu steigern, ist eine Selbstbeteiligung jeder Teilnehmer*innen Voraussetzung zur Teilnahme", teilt der Verein mit.

Hösle berichtet, er habe zuvor bei den bekannten Sprachschulen Inlingua und dem Berufsförderungszentrum BFZ in Memmingen nachgefragt, sei dort aber wegen deren Überlastung auf eine Warteliste vertröstet worden. Daraufhin habe er den Sprachkurs selbst initiiert. "Sprache ist das Ein und Alles, um in einem fremden Land anzukommen“, sagt er. "Sie ist der Schlüssel zur Integration. Gerade heute, wo allerorten Arbeitskräfte von den Betrieben nachgefragt werden, sollten wir diese Chancen nutzen.“

Das Unterallgäu müsste noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, um seine Quote zu erfüllen

Ende 2022 waren nach Angaben des Vereins in der VG Babenhausen 141 Geflüchtete aus 18 Nationalitäten registriert. "Der Verein kann als Erfolg für sich verbuchen, dass fast alle Flüchtlinge, die eine Anerkennung oder eine Aufenthaltsgestattung haben, in eine Arbeit vermittelt werden konnten und eine Wohnung gefunden haben“, sagt Adi Hösle. Zum Start des Deutschkurses seien zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Nationen dabei, die sich allesamt sehr wissbegierig zeigen. Wichtig war dem Anbieter, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen das Angebot, Deutsch zu lernen, angenommen haben.

Flüchtlinge werden in Deutschland entsprechend der Einwohnerzahl der Bundesländer verteilt. Bayern lag Anfang des Jahres allein bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge im Bundesvergleich bei einem Minus von rund 7000 Personen. Der Landkreis Unterallgäu hatte bis Ende Januar 2023 rund 900 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Der Babenhauser Verein weist darauf hin, dass der Landkreis insgesamt fast 900 weitere Menschen aus der Ukraine aufnehmen müsste, um seine Quote zu erfüllen. (AZ)