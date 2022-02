Bücherei in Babenhausen bekommt Geld für Neuanschaffungen

Die Babenhauser Gemeindebücherei bekommt finanzielle Unterstützung. Damit kann das Team den Bestand aus aktuell mehr als 12.000 Medien erweitern.

Die Babenhauser Gemeindebücherei erhält rückwirkend für das Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro zur Beschaffung neuer Medien von der Marktgemeinde. Das ist weniger als in den Vorjahren, als es 1500 Euro waren. Wie Bürgermeister Otto Göppel erklärte, hat die Bücherei im vergangenen Jahr weniger als 1000 Euro ausgegeben. Von den Betriebs- und Unterhaltskosten trägt die Kommune einen Anteil von 7800 Euro. Zusätzlich bekommt das Team aus Ehrenamtlichen 300 Euro zur freien Verwendung. Finanzielle Unterstützung erhält die Einrichtung an der Fürst-Fugger-Straße zudem von den Schulverbänden der Grund-, Mittel und Realschule und vom Katholischen Pfarramt, hieß es.

Mehr als 12.000 Bücher, Zeitschriften und Co. hat die Bücherei Babenhausen

Der Bestand der Bücherei umfasst mehr als 12.000 Medien, hauptsächlich Bücher, aber auch Zeitschriften, Spiele und Tonträger. Rund 19.000 Entleihungen kommen pro Jahr zusammen. Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer liegt bei 430, davon rund 150 Kinder bis zwölf Jahre. Geöffnet hat die Einrichtung elf Stunden pro Woche und 550 Stunden im Jahr. Die 18 Mitarbeiterinnen unter Leitung von Ulrike Möst und Heidi Mayr sind wöchentlich insgesamt 52 Stunden im Einsatz.

Markträtin Sonja Henle erwähnte in diesem Zusammenhang, dass die Schulbüchereien wieder mehr in den Fokus rücken werden. In der Mittel- und Realschule würden sie nicht genutzt wie gewünscht. Deshalb wolle man die Angebote "zukunftsträchtiger aufstellen". (stz)

