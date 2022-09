Babenhausen



Gelebtes Christsein stand beim Frauenbund immer im Vordergrund

Lokal Der Zweigverein Babenhausen blickt auf 75 Jahre zurück. Gefeiert wird das Jubiläum ganz bescheiden. Dafür sind die Mitglieder das ganze Jahr über sehr aktiv.

Von Claudia Bader

Der Katholische Frauenbund (KDFB) Babenhausen ist tief im Glauben verwurzelt und hält an Traditionen fest. Der Erlös von Veranstaltungen wird regelmäßig für wohltätige Zwecke gespendet. Mit Vorträgen über aktuelle Themen wie Nanotechnologie und erneuerbare Energien öffnet sich das Vorstandsteam auch innovativen Ideen. Anstatt ein großes Fest zu veranstalten, veranstaltet der KDFB seine 75. Geburtstagsfeier am Sonntag, 18. September, ganz bescheiden: Mitglieder gestalten den 10-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas mit und laden die Besucherinnen und Besucher anschließend zum Kirchenkaffee mit geselligem Beisammensein ein.

