Gewerbetreibende in Babenhausen müssen künftig mehr Steuern bezahlen

Plus Der Babenhauser Marktgemeinderat diskutiert über künftige Steuersätze. Bei der Grundsteuer sind sich alle einig, bei der Gewerbesteuer gibt es Diskussionen.

Eine Krise jagt die nächste, die Kassen vieler Kommunen sind klamm. Weil Grund- und Gewerbesteuer die einzigen Steuerarten sind, die von den Städten und Gemeinden selbst erhoben werden dürfen, haben viele schon 2022 ihre Hebesätze erhöht. In Babenhausen ist das zum letzten Mal im Jahr 2019 passiert. Jetzt diskutierte der Marktgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung über die Steuersätze für das kommende Jahr.