Großbrand in Babenhausen: Schaden deutlich geringer

Die aktuellen Angaben unterscheiden sich deutlich von der ersten Schätzung. Zu einer anderen zentralen Frage könnte es in wenigen Tagen neue Erkenntnisse geben.

Unmittelbar nach dem Brand eines ehemaligen Bauernhauses in Babenhausen war der Schaden von der Polizei auf rund 500.000 Euro geschätzt worden. Inzwischen ist die Zahl deutlich korrigiert worden. Eine andere zentrale Frage ist noch offen.

25 Bilder Der Großbrand in Babenhausen in Bildern Foto: Wilhelm Schmid

Bauernhaus in Babenhausen brennt ab: Einer der größten Einsätze

Der Einsatz, an dem rund 140 Feuerwehrleute aus Babenhausen, sieben weiteren Orten sowie von der Unterstützungsgruppe Unterallgäu/Nord aus Klosterbeuren beteiligt waren, war einer der größten der vergangenen Jahre. Während schnell klar war, dass das leer stehende landwirtschaftliche Anwesen nicht mehr zu retten war, wollten die Einsatzkräfte die umliegenden Gebäude schützen. In der Umgebung des Bauernhauses in der Judengasse sind in der jüngeren Vergangenheit mehrere neue Häuser errichtet worden.

Aussagen zur Brandursache kann die Polizei noch nicht treffen, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Man ermittle noch und habe voraussichtlich Ende der Woche nähere Erkenntnisse. Die Schadenshöhe wurde deutlich nach unten korrigiert, demnach geht die Polizei noch von einem Sachschaden von rund 70.000 Euro aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Großbrand in Babenhausen - 13.04.2024 Video: Wilhelm Schmid

Der Einsatz hatte am Samstag gegen 18.30 Ugr begonnen. Während die Feuerwehren der Nachbargemeinden Zug und Zug entlassen wurden, blieb die einheimische Wehr bis gegen 23 Uhr an der Einsatzstelle und überwachte den Hof wegen neuerlicher Brand- und Rauchentwicklung. Auch gegen zwei Uhr nachts und Sonntagmittag musste sie nochmals ausrücken, da Glutnester für Rauchentwicklung sorgten. Anlass zu Besorgnis gebe es jedoch keinen, hieß es.