Grüne in Babenhausen positionieren sich gegen Montagsspaziergänge im Ort

Plus Der Ortsverband Babenhausen von Bündnis 90/Die Grünen äußert in einem offenen Brief die Sorge vor einer Spaltung in der Gesellschaft.

Wie andernorts positionieren sich auch in Babenhausen Menschen gegen die sogenannten Montagsspaziergänge. Seit einigen Wochen ist die Marktgemeinde Schauplatz solcher Demonstrationen von Impfgegnern und Kritikern der Corona-Maßnahmen. Der Ortsverband der Partei Bündnis 90/Die Grünen schreibt dazu nun in einem offenen Brief: "Diese Treffen – obgleich sie bis dato friedlich verlaufen sind – geben uns, wie auch vielen anderen Menschen, Anlass zu Sorge vor Polarisierung, Verrohung, Spaltung und Entfremdung."

