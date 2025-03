Grünes Licht für Bürogebäude und Wohnanlage am Mühlbach

Die Vensol Energien GmbH darf in der Clemens-Hofbauer-Straße ein Bürogebäude samt Wohnanlage bauen. Den für das Vorhaben notwendigen Bebauungsplan für eine Wohnanlage mit Bürogebäude am Mühlbach hat der Marktrat bei seiner Sitzung ohne jegliche Diskussion einstimmig befürwortet. Weil das ortsansässige Unternehmen anstelle der ursprünglich zwei vorgesehenen Wohngebäude nur eines errichtet, entstehen anstatt 18 nur 15 Wohnungen. Aufgrund der Hochwassergefahr in diesem Gebiet verzichtet Vensol auf die geplanten Tiefgaragen. Stattdessen werden zwischen den Gebäuden und im östlichen Bereich Garagen und Stellplätze angelegt.

Das Grundstück, auf dem Vensol Energien ihren neuen Firmensitz errichten und zusätzlich neuen Wohnraum schaffen will, befindet sich in der Mitte der Marktgemeinde. Im Osten grenzt es an die Clemens-Hofbauer-Straße und im Westen an den Mühlbach. Hier schreibt das Baufenster einen Abstand von 17 Metern vor. In direkter Nachbarschaft von Bürogebäude und Wohnanlage befinden sich ein Busunternehmen, eine Spedition, ein Gärtnerei- und Floristikbetrieb und ein landwirtschaftliches Anwesen mit Viehhaltung. Diese umliegenden Betriebe dürfen durch das Vensol-Bauvorhaben nicht in ihrer künftigen Entwicklung eingeschränkt werden, hatte der Marktrat bereits bei einer vorausgegangenen Sitzung beschlossen.

Von insgesamt 19 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange haben zwölf zum Bebauungsplan „B31 – Wohnanlage mit Bürogebäude am Mühlbach“ keine Stellungnahme abgegeben. Sieben haben zwar Erklärungen, aber keine Anregungen geäußert, informierte Peter Wolpert vom Ingenieurbüro Kling Consult. Bezüglich der in diesem Gebiet bestehenden Überschwemmungsgefahr sei aus der Öffentlichkeit ein Einspruch eingegangen. Er konnte durch Beantwortung einiger Fragen zufriedenstellend ausgeräumt werden, informierte Bürgermeister Otto Göppel. Damit ist der Bebauungsplan rechtskräftig auf dem Weg, sagte der Planer.