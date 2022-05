Babenhausen

12:00 Uhr

Hat das kleine Schwimmbad in Babenhausen eine Zukunft?

Das auch für die Öffentlichkeit zugängliche Schwimmbad im Seniorenzentrum in Babenhausen ist geschlossen. Wie es weitergeht, ist unklar.

Von Sabrina Karrer

Seit rund zwei Jahren – seit dem ersten Corona-Lockdown – ist das kleine Schwimmbad mit Sauna im Seniorenzentrum am Espach in Babenhausen geschlossen. In der Einrichtung, die sonst zu bestimmten Zeiten öffentlich zugänglich war, finden keine Kurse mehr statt, niemand kann ins Becken. Als sich der Marktgemeinderat mit der Finanzplanung für dieses Jahr befasst hat, stellte Thomas Bihler (Freie Wähler) die Frage, auf die viele im Ort gerne eine Antwort hätten: Wie geht es mit dem Schwimmbad weiter?

