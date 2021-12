Babenhausen

vor 17 Min.

Hausärzte in Babenhausen: 2022 bringt einige Änderungen für Patienten

Die hausärztliche Versorgung in Babenhausen ändert sich im neuen Jahr in vielerlei Hinsicht.

Plus Drei Hausärzte hören auf, eine weitere will ihren Arbeitsumfang reduzieren: Das schwächt die medizinische Versorgung. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

Von Sabrina Karrer

In der medizinischen Versorgung in Babenhausen und der Umgebung ist gerade viel Bewegung. Wie berichtet, hören die Hausärzte Angela Roth-Kreutzer, Doris Wiehrer-Bauer und Uwe Bauer zum Jahresende auf. Nachfolger haben sie nicht gefunden, weshalb sich ihre Patientinnen und Patienten nun andere Praxen im Ort oder in der Umgebung suchen müssen, an die sie sich bei Krankheit wenden können. Genau in diese Zeit fällt eine Ankündigung einer weiteren Babenhauser Allgemeinärztin: Jutta Rothmund möchte künftig kürzertreten. Sie hat aber auch eine gute Nachricht - und die hat mit dem Nachbarlandkreis Günzburg zu tun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen