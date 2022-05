Babenhausen

vor 34 Min.

Haushaltsplan verabschiedet: Schulden in Babenhausen schießen nach oben

Plus Kita im Schloss, Umgehungsstraße, Ortsdurchfahrt: In Babenhausen stehen in diesem Jahr große Investitionen auf dem Plan. Ohne neue Kredite geht es nicht.

Von Sabrina Karrer

2022 wird teuer. So lässt sich der Haushaltsplan in Babenhausen auf den Punkt bringen. Das Positive: Es passiert etwas im Markt, Projekte mit langer Vorlaufzeit werden in die Tat umgesetzt. Das Negative: Dafür braucht es neue Kredite, die Schulden schießen in die Höhe - von rund zwei auf acht Millionen Euro. Da musste mancher im Marktrat erst einmal schlucken. "Die Investitionen sind immens", sagte Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler), und räumte ein: "Ich sehe keinen großen Spielraum, um etwas zu streichen."

