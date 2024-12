Hier haben Buben und Mädchen viel Platz

Ruhig und konzentriert sitzen Mädchen und Buben an Fadenbildern, bunt beklebten Weihnachtskarten und selbst gebastelten Geschenken. Am Tischkicker sowie am Billardtisch geht es vor allem ums Gewinnen und deshalb etwas lauter, aber durchaus harmonisch zu. Allein beim Zuschauen spürt man die Freude und Begeisterung der Kinder und Jugendlichen. Im neuen Jugendzentrum (Juze) am Rottensteiner Weg 1 haben sie endlich wieder ein Domizil gefunden, in dem sie während ihrer Freizeit zusammenkommen können und Spaß haben. Für Sorgen und Probleme hat das Betreuungsteam des Kreisjugendrings stets ein offenes Ohr.

