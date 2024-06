Hochwasser im Allgäu: Abfallflut bringt Entsorgung teils ans Limit

Plus Die Müllheizkraftwerke stehen nach dem Unwetter vor Herausforderugen. Es dürften Wochen vergehen, bis der Hochwasser-Müll aus dem Unterallgäu verbrannt ist.

Die Entsorgung der Hochwasser-Abfälle aus dem besonders betroffenen Unterallgäu wird noch Wochen andauern. Damit rechnet Thomas Moritz, Werksleiter des Müllheizkraftwerkes Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm), in dem auch Restmüll aus dem Unterallgäu verbrannt wird. Tonnenweise werden seit der Flut beispielsweise Schränke, Türen oder Sofas gefluteten Häusern oder Kellern zum Trocknen zwischengelagert, ehe sie in den Verbrennungsanlage kommen.

Zwischenzeitlich waren die Kapazitäten überlastet, bilanziert Moritz. Unmittelbar nach der Flut sei der Hochwasser-Müll aus den Landkreisen Unterallgäu, Günzburg und Neu-Ulm teils völlig unsortiert angeliefert worden. Das heißt es, es befanden sich beispielsweise auch Metalle, Schrott oder Elektroschrott darunter. "Das ging so einfach nicht. Wir haben den Müll zurück in die Landkreise gegeben, damit sie eine Sortierung vornehmen", sagt Moritz.