Hochwasser verursacht auch Schäden bei der Feuerwehr Babenhausen

Plus Während die Einsatzkräfte gegen das Hochwasser kämpften, wurde das Feuerwehrhaus geflutet. Wie die Retter weiterarbeiteten und welche Schäden entstanden.

Von Claudia Bader

Vier Tage lang haben die Mitglieder der Feuerwehr Babenhausen rund um die Uhr gegen das Hochwasser angekämpft. Sie haben Sandsäcke gefüllt, verteilt und ausgegeben, Menschen in Sicherheit gebracht, Straßen abgesperrt und Keller ausgepumpt. Parallel dazu mussten die Einsatzkräfte ihr eigenes Domizil an der Bahnhofstraße sichern. Doch das aus allen Richtungen strömende Wasser machte auch hier nicht Halt. Am Samstagnachmittag flutete es dieses Gebäude ebenfalls und richtete vor allem in der Einsatzzentrale und im Verwaltungsbereich enormen Schaden an.

Feuerwehr Babenhausen ist selbt vom Hochwasser betroffen

"Wenn ich daran denke, wie viel Arbeit und Begeisterung wir in die Errichtung unseres Feuerwehrhauses gesteckt haben, bis wir es im Jahr 2007 in Betrieb nehmen konnten, dann blutet mir das Herz", sagt Vorsitzender Heinrich Nieder. Obwohl man das Gebäude rundum mit Sandsäcken gesichert habe, sei das Wasser hinein gelaufen. Jetzt ist das Parkett im Erdgeschoss völlig aufgeweicht und muss wie der darunterliegende Estrich erneuert werden. Nicht nur der Schulungsraum und das Florianstüble, sondern auch die Küchenzeile und die Theke sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. "Das Wasser ist schon ins untere Mauerwerk eingedrungen", haben stellvertretender Kommandant Thomas Ritz und zweiter Vorsitzender Philipp Putz festgestellt. "Bis zuletzt haben wir unser Domizil nach Kräften verteidigt", sagt Pressebeauftragte Irina Schneider. Glücklicherweise habe man sämtliche technischen Geräte sowie die Einsatzkleidung noch rechtzeitig ins Obergeschoss tragen können. Die durchgehend besetzte Einsatzzentrale wurde in den ersten Stock des benachbarten Rot-Kreuz-Hauses verlegt, die acht Feuerwehrfahrzeuge in letzter Minute in den ehemaligen Fugger-Brauereihof gebracht. Zwei von ihnen wurden nach Angaben von Bürgermeister Otto Göppel im Einsatz beschädigt, es sei wohl Wasser in die Tanks gekommen. Man müsse Reparatur-Möglichkeiten prüfen.

