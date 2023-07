Illegale Prostitution: Frau trifft sich mit Freier in Babenhauser Hotel

In einem Hotel in Babenhausen gab es einen Fall von illegaler Prostitution. Die Frau, die sich dort mit einem Freier traf, blickt nun einer Anzeige entgegen.

Am Samstagabend ist die Polizei Memmingen alarmiert worden, weil es in einem Babenhauser Hotel einen Fall von illegaler Prostitution geben sollte. Die Beamten konnten eine 42-jährige Frau an besagtem Hotel antreffen, die dort gerade Besuch von einem Freier bekam. Die Frau musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 195 Euro hinterlegen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Ausübung illegaler Prostitution. (AZ)