Babenhausen

22.06.2023

Im Unterallgäu leben jetzt mehr als 150.000 Menschen

Auch Babenhausen ist gewachsen. 5774 Menschen wohnen in der Marktgemeinde.

Plus Das Unterallgäu knackt die Marke von 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das freut den Landrat und hat auch Auswirkungen auf ein politisches Gremium.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Die Kreisverwaltung hat bereits damit gerechnet, jetzt ist es offiziell: Das Unterallgäu hat die 150.000-Einwohner-Marke geknackt. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik bekannt gab, lebten zum Stichtag, 31. Dezember 2022, genau 150.068 Menschen im Landkreis. „Das belegt, was wir Unterallgäuer schon lange wissen: Wir leben in einer unheimlich attraktiven Region“, sagt Landrat Alex Eder.

Laut Landesamt für Statistik wird kein anderer Landkreis in Schwaben in den kommenden 20 Jahren so stark wachsen wie das Unterallgäu. „Das bringt natürlich Herausforderungen mit sich, bedeutet aber auch große Chancen. Zum Beispiel für den Arbeitskräftebedarf", erklärt der Landrat weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen