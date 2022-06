Babenhausen

18:00 Uhr

Immer wieder Ärger über Vandalismus am Badesee in Babenhausen

Lokal Müll im Gebüsch, ein angesengter Abfalleimer im Wasser: So etwas bekommt Michael Wolfgram morgens beim Aufräumen am Rothdachweiher zu sehen. Er appelliert an die Verursacher und die Gemeinde.

Von Claudia Bader

Morgens, zwischen sieben und acht Uhr, ist es rund um den Babenhauser Rothdachweiher noch menschenleer und ruhig. Von den Bäumen her ist munteres Vogelgezwitscher zu hören und man kann die Natur in vollem Grün genießen. Wenn man nicht immer wieder auf Glasflaschen, Plastikbecher, Papierverpackungen oder Zigarettenkippen stoßen würde. Für Michael Wolfgram ist dieser Anblick frustrierend. "Ich habe nichts dagegen, wenn hier abends gefeiert wird. Aber man muss den verursachten Dreck auch wieder aufräumen!", sagt er.

