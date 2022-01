Babenhausen

Impfbus macht in Babenhausen Station

In der kommenden Woche bietet ein mobiles Team in Babenhausen Impfungen gegen das Coronavirus an.

Ein Impfbus fährt in der kommenden Woche nach Babenhausen. Er steht am Mittwoch, 19. Januar, am Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße 6. Zwischen 10 und 14 Uhr können sich Impfwillige dort gegen das Coronavirus impfen und boostern lassen. Termine werden vorab nicht vergeben. Wichtig ist es laut einer Mitteilung des Marktes Babenhausen jedoch, sich auf der Internetseite des Bayerischen Impfzentrums (impfzentren.bayern) zu registrieren, damit es vor Ort schneller geht und sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger impfen lassen können. Die Termine der mobilen Impfteams in den Unterallgäuer Gemeinden sind dem Landratsamt zufolge für die Menschen aus der jeweiligen Gemeinde und aus der näheren Umgebung gedacht. (AZ)

