Babenhausen

06:00 Uhr

In Babenhausen gibt es bald mehr Krippenplätze in den Kindergärten

Die Krippenplätze in Babenhausen sind rar. Deshalb beschloss der Marktgemeinderat, die Zahl der Betreuungsplätze für Kleinkinder aufzustocken.

Von Stephan Schöttl

Wer in Babenhausen derzeit einen Krippenplatz für die Betreuung seines Kleinkinds sucht, fängt sich wohl oder übel eine Absage ein. Denn in der Marktgemeinde gibt es aktuell lediglich 30 Plätze im Kindergarten Sternschnuppe, die sind den Zahlen des Landratsamtes zufolge aber allesamt vergeben. Im neuen Kindergarten, der im Fuggerschloss entsteht, komme zwar ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 eine weitere Krippengruppe mit 15 Plätzen dazu. Bürgermeister Otto Göppel geht aber davon aus, dass die Kapazitäten auch in Zukunft nicht ausreichen werden. Weil Geburtenrate und Einwohnerzahlen steigen, nimmt der Betreuungsbedarf zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

