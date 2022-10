Babenhausen

11:45 Uhr

In Babenhausen gibt es jetzt heiße Pizza rund um die Uhr

Plus Gianna Sorino und Carlo Tortorici haben in einen Pizza-Automaten investiert. In Babenhausen bieten sie rund um die Uhr italienische Klassiker aus eigener Küche an.

Seit fast elf Jahren betreiben Gianna Sorino und Carlo Tortorici in Babenhausen die Trattoria „Al Castello“. Zeitlose Klassiker der italienischen Küche kommen dort auf den Tisch. Pasta, Fisch, Fleisch und freilich auch Pizza. Letztere gibt es künftig sogar rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Denn die beiden Gastronomen haben am Kreisverkehr in der Ulmer Straße einen Pizza-Automaten aufgestellt. Frische, heiße Pizza in nur drei Minuten wird dort versprochen. Ein Ortsbesuch.

