In Babenhausen gibt es weiter Fördermittel für Sanierungen

Private Bauherren, die im Sanierungsgebiet Missstände beheben wollen, können auf Zuschüsse der Marktgemeinde hoffen.

Der Markt Babenhausen verlängert das bereits im Jahr 2014 beschlossene Förderprogramm für das Sanierungsgebiet Stadtmitte um weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2024. Diesen Beschluss fasste der Marktrat bei seiner Sitzung ohne Diskussion und einstimmig. In vielen Fällen habe die Gewährung von Zuschüssen nach diesem kommunalen Förderprogramm zu einer Verschönerung des Ortsbildes und einer Verbesserung von städtebaulichen Missständen beigetragen, resümierte Bürgermeister Otto Göppel.

In den vergangenen beiden Jahren wurde nichts ausbezahlt

Während der Geltungsdauer des Programms wurden in den vergangenen beiden Jahren zwar keine Zuschüsse ausbezahlt, aber per Marktratsbeschluss bereits Zuwendungen für zwei Maßnahmen in Aussicht gestellt. Laut diesen gewährt die Regierung von Schwaben dem Markt Babenhausen im Zuge des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ eine Zuwendung von 60 Prozent auf die vom Markt geleisteten Zuschüsse an private Bauherren. Laut Göppel liegt die maximale Fördersumme pro Sanierungsvorhaben gemäß Marktratsbeschluss vom 29. Oktober 2008 bei 30.000 Euro.