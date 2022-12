In Babenhausen müssen Senioren Weihnachten nicht allein feiern

Weihnachten ist das Fest der Familie. Aber was, wenn man alleine ist? Ein Verein in Babenhausen lädt an Heiligabend alleinstehende Seniorinnen und Senioren ein.

Weihnachten bedeutet nicht nur Bescherung, weihnachtliche Musik und gutes Essen, sondern vor allem das Beisammensein mit seinen Liebsten. Ein festlicher Abend im Kreis der Familie. Doch nicht jeder hat Menschen um sich, mit denen Heiligabend verbracht werden kann. In Babenhausen schafft ein Verein seit vielen Jahren Abhilfe.

Nun schon zum zehnten Mal lädt der Verein Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu alleinstehende Seniorinnen und Senioren zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier an Heiligabend ein. "Weihnachten ist ein sehr emotionaler Tag", sagt Manfred Lingens, der Mitgründer und Vorsitzender des Vereins ist. Viele Menschen, gerade ältere, fühlen sich an diesen Feiertagen einsam, das wirkt sich mitunter auch auf die Psyche aus. Aus diesem Grund hat die Seniorengemeinschaft diese außergewöhnliche Veranstaltung ins Leben gerufen. Die Seniorinnen und Senioren sollen Heiligabend nicht allein verbringen. Die Einladung kommt in Babenhausen seit vielen Jahren bestens an. Zudem gibt es heuer die Besonderheit, dass auch geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Weihnachtsfeier herzlich eingeladen sind.

So feiern die Alleinstehenden Weihnachten

Die Weihnachtsfeier findet am 24. Dezember ab 17 Uhr im italienischen Restaurant Kaso in Babenhausen statt – auch ein kostenfreier Fahrdienst innerhalb von Babenhausen wird den Gästen angeboten. Für das weihnachtliche Ambiente sorgt der Verein: Es wird festlich dekoriert, ein Christbaum wird aufgestellt, es gibt Musik. Gemeinsam werden weihnachtliche Lieder gesungen, Weihnachtsgedichte vorgelesen und reichlich gegessen und getrunken. Serviert wird ein Vier-Gänge-Menü, Getränke sind ebenfalls inklusive. "Dabei wird auch nicht gespart", berichtet Lingens. Der Verein möchte den Seniorinnen und Senioren einen möglichst sorgenfreien Abend bescheren. Auch kleine Aufmerksamkeiten werden überreicht. Alles, was eben zu einem richtigen Weihnachtsfest gehört.

Finanziert wird die Veranstaltung aus dem Sozialfonds des Vereins, in den die Hälfte der Spenden an die Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu fließen. Darüber hinaus wird das festliche Event von der Firma SFB Schwäbische Formdrehteile GmbH & Co. KG finanziell unterstützt. "Über weitere Spenden freut sich der Verein", meint Lingens.

Ganz ohne Corona-Beschränkungen geht es allerdings auch heuer noch nicht. Es gilt die 3G-Regelung, ein Einlass kann nur mit entsprechendem Nachweis erfolgen.

