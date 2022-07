Babenhausen

vor 4 Min.

In Babenhausen öffnen die Geschäfte bis in die Nacht

Lokal Märkte und Gewerbeschau sind in den vergangenen Jahren ausgefallen. Am Freitagabend lädt die Gewerberegion Babenhausen zum "Sommernachtsfest der Düfte".

Von Stephan Schöttl

Traditionelle Märkte zu Weihnachten, im Frühjahr und im Herbst sind ausgefallen. Die Gewerbeschau wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. In Babenhausen litten die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in den vergangenen Jahren unter der Corona-Pandemie, den Einschränkungen und Unwägbarkeiten. Dazu kam das Grau der Baustellen mitten im Ort. Es wurde rege und zum Teil kontrovers diskutiert, wie dem Einzelhandel in der Marktgemeinde wieder auf die Sprünge geholfen werden kann, selbst ein Experte des Bunds der Selbstständigen wurde eingeladen. Und letztlich hatten sie alle denselben Wunsch: eine gemeinsame Aktion im Herzen Babenhausens. Die soll es nun tatsächlich geben: Am kommenden Freitag lädt die Gewerberegion zum "Sommernachtsfest der Düfte".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen