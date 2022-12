Babenhausen

06:15 Uhr

In Babenhausen stehen Natur und Umwelt auf dem Stundenplan

Bereits zum elften Mal in Folge wurden die Mittelschule und die Anton-Fugger-Realschule Babenhausen zur "Umweltschule in Europa und Internationale Nachhaltigkeitsschule" ernannt.

Plus In Babenhausen werden die Mittel- und die Realschule zu "Internationalen Nachhaltigkeitsschulen" ernannt. Was das im Alltag für Lehrer und Schüler bedeutet.

Schritt für Schritt entwickeln sich die Mittelschule und die Anton-Fugger-Realschule Babenhausen in Richtung Nachhaltigkeit. Im Dezember 2022 wurden sie bereits zum elften Mal in Folge zur „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“ ernannt. Verliehen wurde die Auszeichnung von einer Jury, bestehend aus Mitgliedern der Bayerischen Staatsministerien für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Unterricht und Kultus, der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen und des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) als Koordinator.

