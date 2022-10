Babenhausen

In Babenhausens Straßen leuchtet es auch in diesem Jahr weihnachtlich

Babenhausens Straßen werden auch in diesem Jahr in weihnachtlichem Glanz strahlen.

Plus Während viele Städte und Gemeinden in der Region heuer auf Weihnachtsbäume und Lichterketten verzichten, hält Babenhausen an der stimmungsvollen Beleuchtung fest.

Die Deutsche Umwelthilfe regt an, dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. In unruhigen Zeiten der Energie- und Klimakrise. Etliche Kommunen in der Region haben sich bereits dazu entschlossen, in der Adventszeit auf übermäßige Beleuchtung zu verzichten. Dietenheim beispielsweise reduziert die helle Weihnachtsdekoration im öffentlichen Bereich, auch Vöhringen speckt ab. In Babenhausen soll alles bleiben wie gehabt. Ein Stück Normalität wolle man damit wahren, hieß es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

