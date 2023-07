Babenhausen

18:00 Uhr

In die Demenz-WG in Babenhausen ziehen die ersten Bewohner ein

In Babenhausen hat nach vielen Jahren Planung und Umbau eine Demenz-WG eröffnet.

Plus In Babenhausen öffnet eine neue gemeinschaftliche Wohnform für Pflegebedürftige die Türen. In den vergangenen Jahren mussten viele Hürden überwunden werden.

Von Stephan Schöttl

Diesen Tag hatte Silke Bolkart so sehr herbeigesehnt. Nach vielen Monaten des Hoffens und Bangens, nach langem Kampf mit Bau- und Brandschutzverordnungen und den ständigen Bemühungen um die notwendigen Genehmigungen, stand die Leiterin des Seniorenzentrums mit ambulanter Krankenpflege in Babenhausen nun im blühenden Garten des aufwendig sanierten Wohnhauses in der Kleiststraße und sprach sichtlich gerührt Dankesworte. Zusammen mit dem Ambulanten Krankenpflegeverein Babenhausen und Umgebung hatte sie diese neue gemeinschaftliche Wohnform, kurz Demenz-WG genannt, auf den Weg gebracht. Jetzt zogen die ersten beiden Bewohner ein. Die Zimmer sind mitunter als eine Art Wertschätzung nach den Menschen benannt, die bis zur Eröffnung wichtige Unterstützer des Projekts waren.

Silke Bolkart (links) übergab den Schlüssel für die Demenz-WG an deren künftige Leiterin Steffi Schedel. Foto: Stephan Schöttl

Zur Zielgruppe gehören Pflegebedürftige sowie deren Angehörige und gesetzliche Betreuer, die dieser Idee offen gegenüberstehen. Platz ist für bis zu elf Bewohnerinnen und Bewohner. Steffi Schedel, die künftig Leiterin der Einrichtung ist, berichtet von großem Interesse, die neun Zimmer seien zum jetzigen Zeitpunkt alle vergeben. Nach und nach kommen neue Frauen und Männer dazu, bis Jahresende soll das Haus vollständig mit Leben gefüllt sein. Auch eine Warteliste wird bereits geführt. Vorgesehen ist eine individuelle Betreuung. Mit festen Terminen und Beschäftigungen, aber auch ganz viel Freiraum. Das Alltagsleben findet weitgehend in den Gemeinschaftsräumen und in der offenen Wohn-Ess-Küche statt.

