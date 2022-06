Babenhausen

vor 31 Min.

In etlichen Babenhauser Haushalten war die Leitung tot

Plus In Teilen von Babenhausen war in dieser Woche die Internetverbindung gestört. Das sagt der Netzbetreiber dazu.

In vielen Haushalten in Babenhausen ist Mitte der Woche die Internetverbindung unterbrochen gewesen. Betroffene tauschten sich in den sozialen Medien darüber aus, dass sie teils über Stunden nicht online gehen oder telefonieren konnten - so zum Beispiel in der Straße Am Espach oder in der Tiroler Straße.

