In Farbe oder in Grautönen? Diskussionen über das Amtsblatt in Babenhausen

Der Marktgemeinderat Babenhausen diskutiert über eine Neugestaltung des Amts- und Mitteilungsblattes. Es geht dabei nicht nur um die Mehrkosten.

Während die Vorder- und Rückseite sowie einige Mittelseiten des Amts- und Mitteilungsblattes in der Marktgemeinde Babenhausen in Farbe gedruckt werden, werden Fotos von Jubilaren und goldenen Hochzeiten sowie Bilder, die von Vereinen eingestellt werden, in Grautönen veröffentlicht. So war das bisher. Über mögliche Neuerungen wurde nun im Marktgemeinderat Babenhausen diskutiert.

Auf den mehrfach an Bürgermeister Otto Göppel herangetragenen Wunsch, Bilder im Amtsblatt in Farbe zu veröffentlichen, hat Markträtin Sonja Henle um Beratung über die zukünftige Gestaltung der monatlich erscheinenden Broschüre gebeten. Deren Druck- und Verteilungskosten hätten derzeit bei jährlich rund 6900 Euro gelegen, informierte der Rathauschef. Die Gestaltung in Farbe würde Mehrkosten in Höhe von 2500 Euro verursachen und die jährlichen Gesamtkosten auf 9400 Euro erhöhen.

Das Amtsblatt ist auch im Internet abrufbar

Für die redaktionelle Bearbeitung im Rathaus seien rund 4000 Euro hinzuzurechnen. Die Verteilung der Mitteilungsblätter, die auch auf der Homepage des Marktes abrufbar sind, an die Haushalte erfolge über die Deutsche Post. Eine kleinere Anzahl wird im Rathaus ausgelegt. Wie Göppel in Erfahrung gebracht hat, wird in manchen Kommunen für das Mitteilungsblatt eine Jahresgebühr erhoben, in der Marktgemeinde Buch zum Beispiel 27 Euro.

Nach der Abstimmung ist klar: Es bleibt alles wie bisher

Die Überlegung, das Mitteilungsblatt künftig komplett farbig zu drucken, stieß im Ratsgremium auf wenig Zustimmung. Während Michael Sell für Farbe plädierte, hielt Karin Lepschy die Mehrkosten für zu hoch. Der von einigen Räten geäußerte Vorschlag, Bilder von Jubilaren künftig auf den farbigen Seiten in der Mitte des Blattes zu platzieren, kam nicht bei allen gut an. Nach Meinung von Christian Zahner ist das Amtsblatt kostenlos und könne deshalb in Schwarz-Weiß bleiben. Christian Pfeifer schlug vor, künftig den Jubilaren im Nachgang Farbfotos zukommen zu lassen. Am Ende der Diskussion samt Abstimmung war klar: Es bleibt alles wie bisher.