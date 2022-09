In Klosterbeuren gibt es bald neues Bauland

Lokal Bei den Planungen ging es auch um den Schutz vor Hochwasser. So soll das Baugebiet vor Überflutung geschützt werden.

Wenn alles nach Plan verläuft, gibt es im Ortsteil Klosterbeuren in absehbarer Zeit endlich wieder neues Bauland. Mit Verwirklichung des Bebauungsplans "K4 – Klosterbeuren West" entstehen westlich und nördlich des neuen Bürgerheims und der denkmalgeschützten ehemaligen Gaststätte St. Georg rund 20 Bauplätze.