Initiative in Babenhausen: Zusammen schmeckt es besser als allein

Auf Initiative des Vereins "Bürger unterstützen Senioren" findet in Babenhausen ein gemeinsames Mittagessen für Senioren statt. Das soll Einsamkeit vorbeugen.

Der Duft von Tomatensoße liegt in der Luft. Man hört Besteck klappern und Gläser klingen, Gespräche und zwischendurch Lachen. Die Seniorinnen und Senioren, die am gedeckten Mittagstisch sitzen, genießen die Gemeinschaft. In Zeiten der Pandemie haben sie lange darauf verzichten müssen. Auf Einladung der Babenhauser Initiative "Bürger unterstützen Senioren" (BuS) treffen sie sich seit Kurzem einmal im Monat zum gemeinsamen Mittagessen in einem Restaurant. Für das Essen brauchen sie nur einen kleinen Beitrag zahlen. Auf Antrag von BuS-Vorsitzendem Manfred Lingens hat der Verein Kneippland Unterallgäu für diese Aktion eine Spende in Höhe von 1.500 Euro beigesteuert.

„Damit sind die Mittagessen für ein Jahr bezuschusst“, freut sich Lingens ebenso wie die rund 30 Frauen und Männer, die an diesem Tag nach einem Teller Suppe eine Gemüse-Lasagne serviert bekommen. „Wenn man nicht selber in der Küche stehen muss, schmeckt es viel besser“, sagt eine ältere Frau, die mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar am Tisch sitzt. „Mir geht es nicht um das Mittagessen, sondern um das Zusammensein mit Anderen“, so eine andere Seniorin. „Seit dem Tod meines Mannes, muss ich Tag für Tag allein essen“, bedauert eine 75-Jährige. Wenn man für sich alleine kochen muss, lohne sich der Aufwand nicht, hat eine rüstige Rentnerin festgestellt. „Ich bin seit vielen Jahren Witwer und nutze jede Gelegenheit, unter Leuten zu sein“, erzählt ein Mann, der aus Kettershausen nach Babenhausen gefahren ist. Eine Seniorin ist aus Osterberg gekommen, eine andere aus Klosterbeuren. Vorsitzender Lingens sagt: „Wer nicht mehr selber fahren kann und auch keine Gelegenheit hat, hergebracht zu werden, wird von uns abgeholt und wieder nach Hause gebracht." Schließlich gehe es darum, Alterseinsamkeit zu vermeiden. Der nächste BuS-Mittagstisch findet am Donnerstag, 14. April, statt. Interessierte seien jederzeit willkommen.

Neue Aktion zusammen mit der Freiwilligenagentur Schaffenslust

Mit dem Ziel, der Vereinsamung von alten Leuten entgegenzuwirken, bietet BuS nun in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur Schaffenslust auch noch eine weitere Aktion an. Beim „Spazieren gehen am Telefon“ können sich Seniorinnen und Senioren regelmäßig mit freiwilligen Helferinnen und Helfern unterhalten, ohne dabei zwingend das Haus verlassen zu müssen. Schaffenslust versucht, jeweils passende Gesprächspartnerinnen und -partner zu finden, die regelmäßig miteinander telefonieren oder auch einem gemeinsamen Hobby nachgehen möchten. Dadurch sollen Kontakte geknüpft und gepflegt sowie neue Impulse vermittelt werden. Weitere Informationen dazu unter www.fwa-schaffenslust.de/projekte/spazierengehen-am-telefon.