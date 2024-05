Babenhausen

vor 3 Min.

Irisches Lebensgefühl und legendäre Rocksongs bei Babenhauser Kulturtagen

Die Gruppe Greenfields nahm das Publikum bei ihrem Auftritt im Theater am Espach mit auf die "grüne Insel".

Plus Zwei Gruppen, viele Stile, große Begeisterung: Greenfields und SDS entführen das Publikum im Theater am Espach nach Irland und in die Musikgeschichte

Von Zita Schmid

Irish Folk ist traditionelle Musik, die in Irland in den Generationen weitergegeben wurde. Wie die Gruppe Greenfields im Theater am Espach eindrucksvoll zeigte, ist es auch ein Stück weit ein Lebensgefühl, das man unwillkürlich mit der "grünen Insel" verbindet. Dieses Empfinden spürte man bei ihrem Auftritt bei den Babenhauser Kulturtagen von Beginn an.

Mit Monika Schubert (Gesang, Gitarre und Cajon), Monika Rauch (Geige und Gesang), Maria Zinkler (Kontrabass), Manuel Wassermann (Gesang und Gitarre) sowie Helmut Wassermann (Flöte und Cajon) – alle Bandmitglieder stammen aus der Region – versprühte Greenfields diesen Wind der grünen Insel in die gut besetzten Zuschauerreihen des Theaters. Da waren Balladen, deren Gesang auf schöne Weise melancholisch stimmten, aber auch der Humor seinen Platz behielt. Und da war der Rhythmus in den Liedern und ihren selbst arrangierten Reels, nicht selten virtuos angetrieben von der Geige. Und da war der Charakter der verschiedenen Instrumente, der in den Melodien nie verloren ging.

