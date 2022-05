Babenhausen

17:00 Uhr

Ist eine Sanierung der Straße zwischen Babenhausen und Kellmünz realistisch?

Plus Die Freien Wähler in Babenhausen erkundigen sich, ob es für eine Sanierung der St2017 konkrete Pläne gibt. Der Bürgermeister sieht wenig Anlass für Optimismus.

Von Sabrina Karrer

Die Straße zwischen Babenhausen und Kellmünz ist holprig, an manchen Stellen zusammengeflickt. Ein "Armutszeugnis" sei sie, findet der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel. "Eine Zumutung, vor allem im Winter", nennt sie einer seiner Stellvertreter, Christian Pfeifer. Aber gibt es einen berechtigten Grund zur Hoffnung, dass die Staatsstraße 2017 in Zukunft saniert wird? Dass Babenhausen in diesem Zuge vielleicht sogar eine Direktanbindung an die Autobahn A7 bekommt? Danach hat sich die Fraktion der Freien Wähler im Marktgemeinderat unlängst erkundigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

